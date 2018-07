Governo egípcio designa Irmandade Muçulmana como grupo terrorista

A decisão anunciada pelo ministro Hossam Eissa dá às autoridades o poder de acusar qualquer membro do movimento do deposto presidente Mohamed Mursi de ligação com organização terrorista, o que marca uma escalada na repressão do governo sobre o grupo.

Depois do ataque de terça-feira, o primeiro ministro Hazem el-Beblawi descreveu a Irmandade como grupo terrorista, mas o movimento desta quarta-feira formalizou a decisão.

A Irmandade condenou o atentado a bomba, cuja responsabilidade foi reivindicada por um grupo militante radical chamado Ansar al-Bayt Maqdis.

(Por Tom Perry)