Governo eleva para 6,38% IOF nos pagamentos com cartão de débito no exterior O governo elevou para 6,38 por cento ante 0,38 por cento a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidente nos pagamentos em moeda estrangeira feitas com cartão de débito, saques em moeda estrangeira no exterior, compras de cheques de viagem e carregamento de cartões pré-pagos com moeda estrangeira.