Governo enfrenta dificuldades para aprovar MPs na Câmara

Uma dessas MPs, que amplia em mais 80 bilhões de reais o limite de empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), perde a eficácia em 5 de setembro.

"Não é fácil trazer todos os deputados neste momento de campanha (eleitoral)", disse Vaccarezza a jornalistas.

Os deputados haviam definido dois períodos de esforço concentrado --no início deste mês e de 31 de agosto a 2 de setembro. Também haviam marcado, para esta semana, sessões para destravar a pauta da Câmara.

De acordo com Vaccarezza, é provável que não haja mais esforço concentrado antes das eleições de outubro. "Não deu quórum de manhã e nem no começo da tarde. Se não conseguirmos deputados para a votação, só depois das eleições", disse Vaccarezza.

O governo vem encontrando dificuldades na votação porque a oposição tem obstruído a pauta como forma de pressionar a deliberação da regulamentação da Emenda 29, que estabelece novos percentuais de investimentos em saúde para a União, Estados e municípios.

A saída, de acordo com Vaccarezza, seria reeditar MPs prioritárias, com novos textos, anexá-las em outras matérias em tramitação ou transformá-las em projetos de lei com urgência constitucional.

"Podemos marcar votações para depois do primeiro turno e, sobretudo, para novembro", disse o líder do governo.

A sessão desta terça-feira chegou a ser aberta, mas, por falta de acordo, foi suspensa. Os líderes estão em reunião para definir se haverá votação ainda nesta terça, numa sessão extraordinária, e amanhã.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)