Governo entrega apartamento 1 ano após desastre no RJ Um ano e 48 dias depois do temporal que arrasou Angra dos Reis (RJ) e deixou 52 mortos e 1.200 desabrigados, o governo do Estado do Rio entregou hoje os primeiros 140 apartamentos para as famílias que perderam suas casas. Outros 660 ainda estão sendo construídos. A entrega dos imóveis ocorre no momento em que o Estado precisa mobilizar esforços para tragédia ainda maior, na Região Serrana. Até agora foram contabilizados 905 mortos e a previsão é de que serão erguidas 8 mil casas para atender a população de Friburgo, Teresópolis e outras cidades atingidas.