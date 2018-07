Governo envia técnicos a Santa Maria para apoiar vítimas

Os técnicos e o secretário embarcarão para o Rio Grande do Sul em uma aeronave da Força Aérea Brasileira. O envio da equipe foi uma determinação da presidente Dilma Rousseff, que antecipou a sua volta do Chile e estaria a caminho de Santa Maria. Até o momento, a tragédia na cidade gaúcha já contabiliza 245 mortes e outros 48 feridos que estão em hospitais na região. Os corpos das vítimas estão no Centro Desportivo Municipal (CDM) para identificação.

A prefeitura de Santa Maria também convocou enfermeiros, psicólogos, psiquiatras e demais profissionais da área da saúde, em caráter de urgência, para que compareçam ao CDM. Eles devem fazer trabalho voluntário de auxílio às vítimas da tragédia ocorrida na madrugada deste domingo.