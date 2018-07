Governo espanhol diz que 152 morreram em acidente

O número de mortos no acidente com um avião de passageiros no aeroporto internacional de Barajas, em Madri, na Espanha, chegou a 153, segundo o governo espanhol. Dezenove pessoas sobreviveram ao desastre ocorrido quando a aeronave que partiu do Terminal 4 derrapou e saiu da pista durante a decolagem, na quarta-feira. Várias pessoas, contudo, estão com ferimentos graves, disse a ministra do Desenvolvimento, Magdalena Álvarez. Acredita-se que o motor esquerdo pegou fogo quando o avião da Spanair decolou para Las Palmas, nas Ilhas Canárias, no começo da tarde. Havia 172 pessoas a bordo - 164 passageiros e nove tripulantes. Vários helicópteros lançaram água nos destroços do avião MD 82 para apagar as chamas e cerca de 70 ambulâncias se dirigiram ao local para cuidar dos feridos. Álvarez disse que investigadores trabalhando no desastre com o vôo JK 5022 descartaram a possibilidade de sabotagem e estão considerando este um acidente. Ao cair da noite, equipes de resgate ainda removiam corpos no local do desastre, disse o correspondente da BBC em Madri, Steve Kingstone. O primeiro-ministro da Espanha, José Luis Rodrigues Zapatero, abreviou suas férias no sul do país e voltou para a capital para visitar o local do acidente. "O governo vai fazer todos os esforços para apoiar as famílias neste momento difícil, quando elas receberam a notícia desta tragédia", afirmou. Não foi divulgada ainda a nacionalidade dos passageiros do avião. O modelo do avião, MD 82, é usado com freqüência para viagens breves em torno da Europa, disse o especialista em aviação, Chris Yates, à BBC. Segundo ele, a Spanair tem um bom histórico de segurança. Há notícia de que este pode ter sido o primeiro desastre no aeroporto de Barajas desde 1983. Ele fica a 13 quilômetros do centro de Madri. O governo espanhol decretou três dias de luto em Madri. A Spanair divulgou um número de telefone (0034 800 400 200) para "facilitar informações" a familiares de passageiros que estavam a bordo do avião. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.