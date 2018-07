Governo espanhol plantará 45 milhões de árvores

O governo espanhol anunciou nesta sexta-feira, 12, que vai plantar 45 milhões de árvores em pouco mais de três anos para reflorestar 61,3 mil hectares de território e lutar contra as mudanças climáticas que afetam o planeta. O número de árvores equivale aproximadamente ao número de habitantes na Espanha. De acordo com a vice-presidente do país, María Teresa Fernández de la Vega, cerca de um terço da Espanha corre o risco de desertificação. "O plano age diminuindo a desertificação e contribui positivamente contra as mudanças climáticas, além de gerar empregos nas zonas rurais", afirmou a vice-presidente. Também existem planos para criar um centro de pesquisas climáticas na cidade de Zaragoza. O plano de plantação de árvores está marcado para começar em 2009 e terminar na primavera de 2012. Os custos estão estimados em cerca de 90 milhões de euros. A idéia partiu do Partido Socialista, que realizou uma ampla campanha para defendê-lo. Já o Partido Popular, de oposição ao governo, não acredita que a iniciativa vá resolver os problemas causados pelas mudanças climáticas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.