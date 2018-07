Governo espera lançar no 2º semestre editais de 160 aeroportos regionais

Esses 160 aeroportos fazem parte dos 270 aeródromos regionais que o governo pretende construir no país para fomentar a aviação regional.

“São 270 (aeroportos), já foram devolvidos às empresas projetistas para que elaborem os editais de licitação de um pouco mais de 160 dos 270", disse o ministro a jornalistas após cerimônia de inauguração do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

“A nossa expectativa é que ao longo do segundo semestre nós possamos tocar todo esse conjunto de aeroportos para que, efetivamente, nós tenhamos uma integração do país por intermédio da aviação”, acrescentou.

O ministro também declarou confiança de que os aeroportos do país serão capazes de atender a demanda de usuários durante a Copa do Mundo, que começa em 12 de junho.

Em uma crítica aos atrasos em obras de aeroportos, disse que o país precisa se acostumar a cumprir contratos.

“As obras que não foram concluídas nos aeroportos da Infraero, elas serão concluídas. E a Infraero terá que começar, junto com as prestadoras de serviço, a cumprir contrato. Essa é uma determinação da presidenta (Dilma Rousseff), que nós precisamos no Brasil nos acostumar a cumprir contrato”, afirmou.

(Por Eduardo Simões)