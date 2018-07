Governo estabelece calendário para distribuição de slots no aeroporto de Congonhas

O governo federal estabeleceu o calendário dos procedimentos para a alocação de horários de chegadas e partidas (slots) no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para o inverno de 2014 e verão de 2015, tendo como referência as estações do hemisfério norte.

As companhias aéreas devem divulgar até esta sexta-feira a relação do histórico de slots aos quais possuem prioridade na alocação inicial para as temporadas.

Uma alocação inicial dos slots será feita até 8 de outubro para a temporada de inverno de 2014 do hemisfério norte (verão no Brasil) e até 30 de outubro para a temporada de verão 2015 (inverno no país), levando em consideração o histórico de slots, alterações no histórico e novas solicitações.

O calendário prevê ainda um encontro com empresas de transporte aéreo (Conferência Nacional de Slots) em 10 de outubro para a temporada de inverno e em 27 de janeiro para a temporada de verão 2015.

O calendário foi publicado em portaria da Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no Diário Oficial da União desta sexta-feira.

O governo decidiu redistribuir os slots de aeroportos coordenados pela Anac segundo critérios que incluem regularidade e pontualidade de companhias.

Em Congonhas, as empresas aéreas terão que registrar um mínimo de 90 por cento de regularidade e 80 por cento de pontualidade na operação dos slots.

(Por Priscila Jordão; Edição de Marcela Ayres)