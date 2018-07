Governo estadual criará fundo para financiar programa O governo estadual de São Paulo e as instituições de ensino superior vão criar um Fundo Especial para Apoio à Inclusão Social, com a finalidade de financiar a permanência de estudantes no Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público Paulista (Pimesp). O valor deve ser anunciado hoje pelo governador Geraldo Alckmin. O aporte financeiro foi uma das exigências dos reitores da três universidade estaduais, USP, Unesp e Unicamp, para tornar viável o projeto de inclusão.