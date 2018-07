Governo estadual do RJ corta ponto de docentes em greve

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), considerou abusiva a greve dos professores da rede pública do Rio e determinou, na terça-feira, a suspensão do acordo firmado no ano passado e que resultou na suspensão da greve. Em nota, o Sindicato Estadual dos Profissionais do Ensino informou que a pauta de reivindicação é outra, e não tem relação com a greve do ano passado.

"Anualmente todas as categorias profissionais aproveitam sua data-base para pleitear melhorias econômicas e sociais. Nesse contexto, o movimento grevista de 2014 é inteiramente autônomo em relação ao deflagrado em 2013, eis que atende uma pauta própria numa outra conjuntura política, razão pela qual representa um equívoco a decisão de suspensão do acordo", diz a nota.

A categoria pede 20% de reajuste, destinação de um terço da carga horária para o planejamento de aulas e a redução da carga horária de 40 para 30 horas semanais de profissionais administrativos. Os professores marcaram uma assembleia para a manhã desta quinta-feira e devem sair em passeata após o encontro.