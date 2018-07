Governo estima crescimento de 4,5% da economia em 2014--LDO O governo prevê que a economia brasileira crescerá 4,5 por cento em 2014 e fixou em 167,4 bilhões de reais a meta de superávit primário do setor público consolidado no período, que poderá ser abatida em até 67 bilhões de reais, informaram os ministérios da Fazenda e do Planejamento nesta segunda-feira.