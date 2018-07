Governo facilita visto temporário a estrangeiros O Conselho Nacional de Imigração, ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, publicou nesta sexta-feira, 14, no Diário Oficial da União (DOU) resolução que permite "visto temporário ao estrangeiro que pretenda vir ao Brasil, sem vínculo empregatício com empresa nacional, para realização de estudos, investigações e levantamentos necessários à elaboração de proposta a ser apresentada por empresa estrangeira em procedimentos licitatórios que tenham por objeto a concessão de trechos ferroviários".