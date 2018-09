Governo fará estudo para identificar jovens com diabetes O Ministério da Saúde fará a partir de 2009 um estudo para identificar jovens com diabetes em todo o País. Com a pesquisa, o governo quer conhecer melhor quais os fatores de risco nessa faixa e fortalecer processos de precaução e atendimento. As ações visam a chamar a atenção para os efeitos dessa síndrome, principalmente de portadores e famílias. De acordo com o ministério, o Brasil, até 2025, deverá ir da oitava para a quarta posição no ranking mundial de maiores de 18 anos com diabetes. A quantidade de brasileiros, nessa faixa de idade, com a enfermidade, chegará a 17,6 milhões - quase 2,5 vezes mais que os atuais 7,3 milhões de adultos. Amanhã, Dia Mundial do Diabetes, aproximadamente 300 monumentos em mais de 25 países receberão iluminação especial azul com o objetivo de alertar o mundo para a enfermidade.