Governo faz compra de remédio sem registro

A transação, concluída na semana passada, foi justificada pelo governo federal como a única maneira de driblar os problemas de abastecimento enfrentados com a droga usada tradicionalmente, fabricada pela farmacêutica Genzyme.

Foram adquiridos 54,4 mil frascos do remédio, chamado de taliglucerase alfa, produzido pela Pfizer e em processo de registro nos EUA. Para que a compra pudesse ser feita, a pasta solicitou uma licença de importação emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A liberação foi feita depois da análise de documentos da chamada fase clínica 3, quando são realizados testes de medicamentos em pacientes. A pesquisa apresentada para avaliação da Anvisa acompanhou um grupo de 31 pessoas com o problema.

Falha metabólica. A doença de Gaucher é provocada por uma falha no metabolismo de gorduras. Pacientes com essa disfunção não conseguem processar corretamente as gorduras, que vão se acumulando nas células. Quando não é tratada, a doença provoca anemia, sangramento, manchas roxas e problemas no fígado e no baço. "Ela atinge crianças, adultos, gestantes", afirma a médica Ana Maria Martins. No Brasil, 610 pacientes recebem o medicamento.

"A compra somente foi realizada depois de a Genzyme informar que não teria condições de atender a demanda do País", afirmou o diretor de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, José Miguel do Nascimento Júnior. Os estoques existentes atualmente são suficientes para atender a demanda até a primeira quinzena de setembro.