Governo federal acusa SP de adiar plano do Cantareira A Agência Nacional de Águas (ANA) cobrou nesta quinta-feira, 18, do governo de São Paulo um acordo que teria sido firmado em agosto para reduzir o volume de água retirado do Sistema Cantareira para abastecer a Grande São Paulo a partir do próximo dia 30. Em nota, o órgão gestor do manancial ainda acusa a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) de adiar sucessivamente a entrega de um plano de operação do sistema até abril de 2015.