Governo federal apoia candidatura de SP a Expo 2020

Em sua exposição na abertura do evento, Temer afirmou que "todos os esforços e recursos" serão colocados pelo governo federal para a instalação do evento.

O vice-presidente afirmou também que a ideia básica da reunião está "centrada em duas palavras: harmonia e diversidade". Temer ressaltou que o Brasil tem as mais amplas liberdades ao lado de democracia social. "Mais de 35 milhões de pessoas saíram da pobreza absoluta e foram para a classe média", lembrou, no evento de abertura do simpósio, que aconteceu em São Paulo. Haddad afirmou que São Paulo tem "no seu DNA o acolhimento de povos de todo o mundo".

O governador Geraldo Alckmin enviou um representante, pois não pode comparecer ao evento. Para Haddad, a ausência do tucano não prejudica a situação de São Paulo na disputa. "Estamos alinhados em torno do mesmo projeto", disse o prefeito ao se referir à Expo 2020. Haddad contou que na noite de quinta-feira, 19, o governador recebeu todos os delegados no Palácio dos Bandeirantes.