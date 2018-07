Governo federal diz que leilão da usina de Três Irmãos acontecerá em no máximo 2 meses

A Companhia Energética de São Paulo, que opera a usina de cerca de 800 megawatts (MW), não aderiu no ano passado ao programa do governo federal de renovação condicionada dos contratos, e por isso a usina deverá ser relicitada.

Outras usinas da Cesp, cujas concessões vencem entre 2015 e 2017, também deverão ser relicitadas, já que a estatal paulista não aceitou no ano passado a renovação antecipada das concessões nos termos estabelecidos pelo governo federal.

A Cemig e a Copeltambém recusaram a proposta e terão alguns ativos de geração relicitados após o vencimento das concessões nos próximos anos. O governo federal propôs no ano passado a renovação antecipada e condicionada das concessões de energia, com o objetivo de reduzir as tarifas elétricas.

A Cesp deverá continuar operando a usina de Três Irmãos até a data do leilão. Na semana passada, o presidente da Cesp, Mauro Arce, disse que a empresa estatal paulista está se preparando para participar do leilão da concessão de Três Irmãos, mas que isso dependerá das condições de remuneração previstas no edita.

Nesta segunda-feira, o governo publicou no Diário Oficial da União portaria com as condições gerais das novas concessões de usinas que não tiveram os contratos prorrogados no fim do ano passado, como é o caso de Três Irmãos.

A portaria estabelece, por exemplo, que a energia da usina passará a ser vendida em cotas às distribuidoras, assim como já está ocorrendo com as usinas que aderiram à renovação.

"O leilão será o mais próximo possível. Já temos as condições. Estamos nos preparando para fazer o leilão", disse Zimmermann.

URUGUAIANA

Em entrevista coletiva sobre a situação do abastecimento de energia elétrica no país, Zimmermann disse que o governo solicitou formalmente que a termelétrica de Uruguaiana (RS) volte a operar e confirmou que o governo federal trabalha para uma solução de longo prazo para a usina do grupo AES.

Entre essas possibilidades está a divisão da energia gerada pela térmica de 639 MW com a Argentina, como uma fonte havia informado à Reuters na semana passada. .

"A usina pode funcionar para o lado argentino em uma época do ano e em outra para o Brasil", disse Zimmermann.

Na entrevista, o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, descartou que o país esteja em risco de racionamento de energia elétrica e assegurou que os problemas com os reservatórios das hidrelétricas foram superados.

"Atrasos em nossas obras não comprometem a segurança (do fornecimento de energia)", disse Lobão a jornalistas, acrescentando que a energia para os estádios da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, além das cidades-sede, está garantida.

Lobão, porém, afirmou que as termelétricas acionadas para assegurar o nível dos reservatórios das hidrelétricas permanecerão funcionando enquanto for necessário.

"Quando julgarmos conveniente e seguro desligar as térmicas, nós o faremos. Não faremos nada por impulso. Faremos isso tecnicamente", disse Lobão.