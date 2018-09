Governo federal diz que tratamento é seguro e eficaz

A pasta estadual, porém, esclareceu que a decisão sobre o remédio para Gaucher cabe ao ministério, mas que recomenda aos pacientes reverem a prescrição com seus médicos. Nas últimas semanas os dois órgãos vêm se desentendo sobre o abastecimentos de remédios e a segurança de fármacos do SUS.

Segundo destacou o ministério, "a aquisição de taliglucerase (...) fora efetivada com a Pfizer porque o laboratório foi o único no mundo que garantiu (...) ser capaz de produzir o quantitativo necessário do medicamento".

A nota enfatiza que "a compra (...) só ocorreu depois que a eficácia e a segurança (...) foram comprovadas à Agência Nacional de Vigilância Sanitária" e que todos os pacientes respondem bem à terapia, orientada em um guia. O ministério defendeu ainda que o miglustate é indicado só para pacientes refratários.

A Pfizer disse desconhecer os questionamentos do comitê e destacou que pacientes usam o remédio em testes "com bons resultados".