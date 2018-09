Governo federal imporá proibição à maconha O procurador-geral dos Estados Unidos, Eric Holder, afirmou que o governo federal vai impor o Ato de Substâncias Controladas (CSA, em inglês) em todos os Estados, mesmo que os eleitores da Califórnia decidam, no mês que vem, pela legalização da droga. O Estado governado por Arnold Schwarzenegger vota nas próximas eleições a Proposta 19, que pede a legalização do uso recreativo da maconha. Holder também disse que a aprovação da Proposta 19 beneficiaria traficantes e diminuiria a segurança no Estado.