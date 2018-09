Governo federal indenizou mais de 300 vítimas Desde o ano passado, uma lei determina que o governo federal pague uma indenização por danos morais para vítimas da talidomida. Para ter direito ao benefício, as vítimas tinham de abrir mão de ações na Justiça pedindo outras indenizações ao governo. As ações contra o fabricante do medicamento podem continuar.