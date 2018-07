Governo federal libera concurso para professor

Na semana passada, o Estado mostrou que mais de 20 mil alunos dos 38 IFs do País estavam sem aula, parcial ou total, por falta de professor. A crise é resultado de medidas como o veto a novos concursos e à nomeação de aprovados (parte do corte de R$ 50 bilhões previsto para 2011), além do bloqueio dos salários de substitutos após a edição de medida provisória que limitou em 20% o porcentual deles em relação ao total de efetivos. Substitutos que começaram a lecionar antes da interrupção do sistema estão sem receber há mais de 60 dias.