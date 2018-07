Governo federal oferece tropas para SC combater ataques O Ministério da Justiça ofereceu o envio de tropas da Força Nacional de Segurança Pública e das Polícias Federal e Rodoviária para ajudar Santa Catarina a debelar a onda de violência que voltou a atingir várias regiões do Estado. A ajuda federal ficou acertada em reunião, na tarde desta quarta-feira, entre o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e o governador catarinense, Raimundo Colombo (PSD). "A violência é uma questão do Estado brasileiro e o governo federal está junto e fará o que for preciso para ajudar Santa Catarina a enfrentar essa situação", disse Cardozo.