Governo federal reconhece situação de emergência no Rio A Secretaria Nacional de Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, publicou portaria nesta segunda-feira reconhecendo situação de emergência no município de Petrópolis, região serrana do Estado do Rio de Janeiro. A cidade foi afetada recentemente por fortes temporais que causaram 33 mortes. A situação de emergência foi decretada devido a danos decorrentes de deslizamentos de solo e de rocha no município. Nesta tarde, a presidente Dilma Rousseff deve participar de missa em intenção das vítimas. A solenidade está marcada para as 17 horas na Catedral Metropolitana de Petrópolis.