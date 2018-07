Governo federal vai aplicar recurso emergencial em MG

Segundo Bezerra, o Ministério vai liberar recursos para o Estado por meio do Cartão de Pagamento da Defesa Civil que, segundo ele, agiliza o repasse das verbas por evitar burocracias como a necessidade de aberturas de contas. "Vamos atender já através do novo instrumento. Vamos repetir essa experiência em Minas Gerais. Todas as despesas de custeio serão pagas através do Cartão da Defesa Civil", disse, referindo-se ao uso do cartão em Santa Catarina em setembro do ano passado.

Já Passos afirmou que sua Pasta gastará, "seguramente", pelo menos R$ 100 milhões na recuperação emergencial de rodovias que foram atingidas por queda de barreiras ou que tiveram o asfalto destruído pelas águas. "O que é importante em relação a tudo isso é que a providência se faça em caráter imediato", declarou.

Na mesma hora em que os ministros se reuniam com o governador na Cidade Administrativa, sede do Executivo estadual em Belo Horizonte, o Corpo de Bombeiros resgatava duas vítimas que morreram soterradas em Governador Valadares depois que um muro de arrimo desabou sobre a casa em que estavam. Nilson Jânio Andrade, de 43 anos, e Marlene Pinheiro da Silva, de 37, não resistiram. Uma criança de 11 anos e uma adolescente de 16 foram resgatadas com vida.