Governo flexibiliza regras do leilão de energia eólica

Segundo nota do ministério, o governo decidiu aumentar o universo de aerogeradores importados que poderão ser utilizados pelos participantes do leilão.

Pela nova regra, as empresas poderão importar equipamentos com potência nominal igual ou superior a 1.500 kW. Antes, apenas máquinas com potência superior a 2.000 kW eram permitidas.

O ministério prorrogou até 18h de 14 de julho o prazo para que as empresas interessadas em participar do leilão de energia eólica peçam o registro junto à Empresa de Pesquisa Energética (EPE).