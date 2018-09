Governo garante exame preventivo de câncer A presidente Dilma Rousseff anunciou em seu programa semanal de rádio o lançamento do Programa de Prevenção ao Câncer de Mama e ao Câncer de Colo de Útero. Ela destacou que o governo federal garantirá exames preventivos de câncer de colo de útero a todas as mulheres com idade entre 25 e 59 anos. Serão implantados 20 novos centros especializados no Norte e no Nordeste.