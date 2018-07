Governo garante que aeroportos estarão prontos para a Copa

"Na nossa visão, as obras estão andando no cronograma adequado e deverão atender às necessidades da Copa", disse a jornalistas o secretário da Aviação Civil, Wagner Bittencourt.

Ele negou haver preocupação com o ritmo das obras, mas afirmou que podem ser aceleradas.

"Estávamos discutindo exatamente a estratégia para que a gente possa acelerar as obras dos aeroportos e que a gente possa atender a demanda necessária para a época da Copa", disse Bittencourt, que participou de reunião em Brasília com os ministros do Planejamento, Miriam Belchior, e do Esporte, Orlando Silva, para discutir a questão dos terminais aéreos.

Na véspera, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) indicou que nove dos 13 aeroportos que estão sendo modernizados para a Copa não ficarão prontos para o evento. A situação dos terminais brasileiros é apontada pela Fifa como o maior gargalo na infraestrutura para a realização do Mundial no Brasil.

O próprio Orlando Silva já admitiu que os aeroportos são um dos principais obstáculos para a organização do evento.

Também participaram do encontro o presidente da Infraero, Gustavo Vale, e o coordenador do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Maurício Muniz.

O estudo do Ipea apontou ainda que, mesmo se fosse possível concluir as obras dos terminais a tempo da Copa, dez estariam operando em "situação crítica", ou seja, acima de 100 por cento da capacidade.

Ao todo, 12 cidades realizarão jogos do torneio. Campinas não receberá partidas, mas terá investimentos para o aeroporto de Viracopos.

O secretário da Aviação Civil afirmou que o governo trabalha "para que se tenha uma oferta e demanda equilibrada" e que "existe uma série de medidas... para que os aeroportos sejam adequados para a Copa", inclusive a implantação de terminais provisórios, com embarque e desembarque remotos.

A Secretaria de Aviação Civil, vinculada à Presidência da República, foi criada em 18 de março e terá poder de transferir à iniciativa privada o direito de explorar os aeroportos.

A partir da implantação da secretaria, o setor de aviação civil deixou de ser subordinado ao Ministério da Defesa. Com a autonomia, o governo pretende dar mais velocidade aos investimentos nos aeroportos.

(Por Hugo Bachega)