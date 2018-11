Governo impõe barreira à importação de veículos e autopeças

"As importações de automóveis e partes de peças de veículos agora entrarão num processo de licença não-automática", disse a fonte, sob condição de anonimato.

Antes, as licenças para as importações no setor automotivo eram automáticas, com a exceção de alguns casos. A decisão visa "monitorar o comércio exterior", disse a fonte, em meio a uma escalada na importação de automóveis.

No primeiro trimestre deste ano, a importação de veículos teve aumento de 49,85 por cento na comparação com igual período de 2010.

A medida afetará principalmente Argentina, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e México, os principais exportadores de veículos e autopeças ao Brasil.

A decisão ocorre após a implementação, pela Argentina, de ato semelhante, mas não se trata de retaliação, afirmou a fonte.

