Governo impõe teto para aluno pedir Fies A partir de hoje, apenas os universitários com renda familiar de até 20 salários mínimos (R$ 12.440) poderão solicitar crédito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Antes, qualquer estudante poderia se candidatar ao programa e o financiamento era concedido levando em consideração o porcentual que a mensalidade da instituição significava no orçamento familiar. A regra foi definida em portaria publicada no Diário Oficial da União.