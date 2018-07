Governo indenizará família de motoboy morto em SP O governo de São Paulo informou hoje que vai indenizar a família do motoboy Alexandre Menezes dos Santos, de 25 anos, morto em 8 de maio, após ser espancado no bairro Cidade Ademar, na zona sul da capital paulista. Quatro policiais militares do 22º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano suspeitos de cometerem o crime estão presos no Presídio Romão Gomes. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o governador Alberto Goldman assinou ontem o decreto que autoriza o pagamento de indenização à família da vítima.