Governo interino do Kuwait renuncia

Segundo a constituição, um novo gabinete deve ser formado antes da primeira sessão do novo parlamento, que é realizado duas semanas após a votação.

O gabinete de saída foi nomeado em dezembro, depois que seu antecessor renunciou em resposta a um impasse político que tem impedido reformas.

Emir do Kuwait, xeque Sabah al-Ahmad al-Sabah, em seguida, dissolveu o parlamento e chamou eleições antecipadas em que um bloco de oposição islâmico liderado saltou para a vitória, assumindo o controle do parlamento o quarto estado do Golfo em seis anos.

O próximo gabinete, que é escolhido a dedo por um primeiro-ministro de escolha do emir, terá de enfrentar uma oposição encorajados por seus ganhos em votação da semana passada.

Os candidatos da oposição haviam sido cotados para expandir sua influência no parlamento, com uma onda de frustração popular com a corrupção e a paralisia política.

Essa raiva veio à tona em novembro, quando os manifestantes invadiram a Câmara exigindo a renúncia do ex-primeiro-ministro.

