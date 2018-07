Governo investe na humanização

Num primeiro momento, 57 unidades de saúde do Estado serão beneficiadas com a liberação dos recursos para a implementação das ações. Para isso, terão de apresentar os projetos com as propostas de humanização. Ao todo, o Estado possui 83 hospitais e 46 AMEs.

Algumas ações são a ampliação dos horários de visitas, o direito a acompanhante, a criação de equipes para padronizar o atendimento, além de ações de caráter cultural e educativo para quem passa tanto tempo no hospital. / FERNANDA BASSETTE