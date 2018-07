Governo investiga falta de energia na Linha 4 do Metrô A Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo informou que apura as causas da queda de energia que interrompeu hoje a circulação de trens da Linha 4 do Metrô. Em nota, a secretaria disse que a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões (CMCP) "está monitorando os trabalhos de apuração das causas do incidente para prevenção de futuras ocorrências, bem como avaliando os procedimentos adotados relativos à segurança dos usuários".