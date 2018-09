Governo investirá R$ 60 mi em hospital de Sorocaba-SP

As atuais instalações do CHS, com 400 leitos de internação - 250 no Hospital Regional e 150 no Hospital Leonor Mendes de Barros -, que estão deterioradas, passarão por reformas. Com orçamento anual de R$ 130 milhões, o complexo atende 3 mil pacientes por dia.

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) fez questão de ir a Sorocaba hoje, acompanhado pelo secretário de Saúde, Giovanni Guido Cerri, para anunciar as melhorias. Ele disse que o novo prédio terá 11 andares e, além da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), um centro cirúrgico com seis salas e serviços de radioterapia e hemodinâmica. "Será uma construção sustentável, com energia solar, baixo consumo de água, tudo feito com recursos do Estado. Estaremos com a licitação publicada em 30 dias e vamos iniciar as obras em três meses". A previsão de entrega é para o início de 2013.

Já as reformas do Regional terão início imediato e não devem interferir no atendimento. "Vamos liberando para uso à medida que for ficando pronto", disse o governador. O Leonor Mendes de Barros será adaptado para funcionar como hospital-dia e atender pacientes de hemodiálise, além de sediar a administração do CHS. A capacidade de internação do conjunto aumentará 80%, segundo Alckmin.

A gestão do CHS será compartilhada com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e com a prefeitura de Sorocaba. A ampliação deve reduzir a demora no atendimento. Pacientes chegam a esperar três meses por uma cirurgia. De acordo com o governador, uma triagem melhor dos casos na origem pode reduzir a pressão pelo atendimento no complexo, voltado para casos de maior complexidade. "Os prefeitos precisam abrir mão da terapia da ambulância", disse.