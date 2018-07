Governo isenta ICMS de óleo diesel e energia em termelétrica da Eneva no Amapá O Ministério da Fazenda autorizou o Estado do Amapá a conceder isenção de ICMS nas operações internas com óleo diesel destinado à geração de energia elétrica pela termelétrica Amapari Energia, da Eneva, assim como nas operações com energia elétrica da usina localizada no município de Serra do Navio.