Governo japonês socorre a JAL A Japan Airlines (JAL) assinou um acordo com o Banco de Desenvolvimento do Japão (DBJ, na sigla em inglês) para receber cerca de 100 bilhões de ienes (US$ 1,13 bilhão) em empréstimos-ponte de emergência para manter suas operações, depois de obter apoio oficial do governo, segundo a agência Kyodo News.