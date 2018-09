Governo lamenta morte de bolsista de intercâmbio

O estudante morreu espancado na noite desta quinta-feira, por três homens, dois deles supostos policiais militares, em um restaurante no bairro Boa Esperança, em Cuiabá, segundo informações da Polícia Civil. Ele teria abordado um casal no restaurante para pedir R$ 10,00. Depois sentou-se na cadeira ao lado e começou a se aproximar da namorada do rapaz. Em seguida tentou agarrar a moça, sendo contido pelo namorado dela, Sérgio Marcelo Silva da Costa, 27 anos, que teria entrado em luta corporal com o rapaz.

Outros dois clientes do restaurante anunciaram ser policiais militares, imobilizaram o estudante e depois os três passaram a desferir socos e pontapés. Os policiais Higor Macell Mendes Montenegro, 24, e Wesley Fagundes Pereira, 24, foram autuados no flagrante e ouvidos na presença de um representante da Corregedoria da Polícia Militar. Os três acusados disseram que apenas imobilizaram à vítima.

De acordo com o delegado Antonio Esperandio, a vítima, segundo testemunhas, aparentava estar sob efeito de drogas ou embriagada. Exames de toxicológico, alcoolemia e necropsia foram requisitados ao Instituto de Medicina Legal (IML).