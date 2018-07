Governo lança campanha de proteção a menores no Carnaval A ministra da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Maria do Rosário, disse nesta quinta-feira que tem aumentado o número de denúncias de violência contra crianças e adolescentes, o que indicaria, segundo ela, uma maior conscientização sobre o problema e não o crescimento da prática do crime. Segundo Maria do Rosário, em 2012 foram feitas 160 mil denúncias ao Disque 100, serviço ininterrupto de atendimento às pessoas que têm conhecimento de práticas de violência infantil.