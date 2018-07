Governo lança campanha 'Rio Grande Sem Homofobia' O governo do Rio Grande do Sul lançou segunda-feira, 27, a campanha Rio Grande Sem Homofobia. A iniciativa tem o objetivo mobilizar a sociedade em defesa da dignidade humana e promover os direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBTs). Entre as medidas tomadas estão a criação do Dia Estadual contra a Homofobia, a ser comemorado em 17 de maio, e a inclusão do nome social de travestis e homossexuais nos registros públicos do Estado.