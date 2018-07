Governo lança medidas para evitar dengue

A Secretaria da Saúde de São Paulo lançou ontem o Plano Estadual de Controle da Dengue com o objetivo de evitar o avanço da doença no verão. Entre as medidas está o "treinamento express" dos funcionários de serviços de saúde.

A ideia do treinamento é capacitar os profissionais de saúde em seus locais de trabalho para que fiquem atentos aos pacientes com suspeita de dengue. Assim, a secretaria pretende reorganizar a assistência para evitar o agravamento dos casos.

O treinamento será dado em aulas compactas, de 15 minutos, e ocorrerá em 67 cidades consideradas prioritárias entre os 283 municípios do Estado que foram considerados como de risco alto para a ocorrência da doença.

O plano prevê também a montagem de "hospitais de campanha", que oferecerão tratamento especializado, auxiliando os municípios com maior incidência de casos. A ideia é desafogar o atendimento em hospitais e unidades de saúde.

Serão destacados 700 profissionais da Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) para acompanhar as visitas às casas realizadas por agentes municipais visando ao controle e à eliminação de criadouros.

Em algumas cidades prioritárias também haverá a realização do exame de sorotipagem viral nos casos suspeitos. O objetivo é identificar os subtipos de vírus em circulação e observar se haverá casos do vírus tipo 4 da dengue. / FERNANDA BASSETTE