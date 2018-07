Governo lança plano de R$2,5 bi por medalhas na Rio-2016

O objetivo anunciado do plano é colocar o Brasil entre os 10 primeiros colocados nos Jogos Olímpicos, e entre os 5 primeiros nos Paraolímpicos, disse o ministro Aldo Rebelo durante o lançamento do pacote de investimentos.

Do total, 1,5 bilhão de reais será destinado a esportes de alto rendimento e o restante, 1 bilhão de reais, será empregado no programa Brasil Medalhas 2016, lançado nesta quinta-feira.

O governo anunciou ainda áreas que receberão apoio das estatais e a construção e reforma de 22 centros de treinamento e aquisição de materiais esportivos.

O anúncio do plano ocorre após o recorde de medalhas do Brasil nos Jogos de Londres, 17 no total, superando a meta do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) de 15 conquistas, mas abaixo da expectativa do próprio ministro, de 20 pódios.

A preparação brasileira para Londres foi a maior e mais cara para uma Olimpíada, com mais de 1 bilhão de reais entre recursos do orçamento do Ministério do Esporte e da Lei Agnelo/Piva, além do patrocínio de empresas estatais diretamente às modalidades.

Apesar disso, o Brasil não conseguiu igualar na capital britânica o recorde de 5 medalhas de ouro, obtido em Atenas-2004, e ainda disputou menos finais do que na China, há quatro anos, 35 contra 41.

Aldo, no balanço após os Jogos, cobrou um desempenho "muito melhor" dos atletas do país em 2016. O ministro destacou, na ocasião, que os dois últimos anfitriões fizeram um "esforço especial" por mais conquistas.

Em 2008, a China liderou o quadro de medalhas e, neste ano, a Grã-Bretanha terminou em terceiro.

(Reportagem de Hugo Bachega e Jeferson Ribeiro)