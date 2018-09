Governo lança plano para reduzir morte por enfarte

BRASÍLIA

O Ministério da Saúde anuncia hoje um pacote de ações para melhorar a oferta de tratamento de enfarte, a principal causa de morte no Brasil ao lado do acidente vascular cerebral (AVC).

A estratégia prevê a construção de 39 unidades de terapia intensiva nas dez regiões metropolitanas com maior número de enfartes, a inclusão de dois medicamentos para tratamento da doença no SUS e auxílio para instalação do tele-eletrocardiograma nas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os recursos para angioplastia, técnica usada para desobstruir a artéria coronária, também serão ampliados em 30%. O investimento total do programa será de R$ 234,4 milhões até 2014.

"Nossa meta é reduzir para 5% os óbitos de enfarte nos serviços públicos do País", afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Esse porcentual já é alcançado por serviços particulares, mas está distante da realidade do SUS. Atualmente, segundo Padilha, os índices de morte provocadas pela doença variam entre 10% e 15% nas unidades públicas. Em 2010, foram registradas 76.359 mortes pela doença em todo o País.

Consulta. Para preparar o plano, o ministério consultou entidades médicas. O programa será colocado segunda-feira em consulta pública por um mês, para que sugestões possam ser feitas.

Para incentivar a criação de unidades coronarianas - leitos de terapia intensiva exclusivos para pacientes com a doença -, o ministério pagará uma diária de R$ 800. Para leitos UTIs gerais, a diária é de R$ 547.

O ministro afirma, porém, que essa diferença não vai provocar uma redução da demanda dos leitos gerais. "Antes de lançarmos o programa, foi feita uma previsão de necessidades."

São consideradas prioritárias as regiões metropolitanas que tenham registrado mais de 600 casos de enfarte por ano. São Paulo, que concentra maior número de casos da doença, receberá 14 unidades. O Rio, que está em segundo lugar no número de registros, 5 unidades. Outras regiões serão contempladas no período, mas com número menor de leitos: ao todo serão reservadas 150 vagas para UTIs especializadas.

Padilha afirma que a verba já está prevista no orçamento. "São recursos direcionados para melhorar o atendimento, dentro da estratégia de enfrentamento às doenças crônicas não transmissíveis."

Ele disse esperar que a demanda também sofra redução nos próximos anos, com a oferta gratuita de medicamentos para controlar a diabete e a hipertensão arterial, fatores de risco para problemas cardíacos.

Os medicamentos que passam agora a ser financiados pelo ministério têm dois objetivos. Um deles é indicado para ser usado nas primeiras horas depois do enfarte, com objetivo de destruir os coágulos que impedem a circulação. Outro é indicado para afastar o risco de o paciente ter um novo enfarte.

Para que paciente receba o tratamento adequado desde os primeiros sintomas, será ampliada a oferta de consulta por telefone para hospitais de referência.

Nesse atendimento a distância, eletrocardiogramas serão enviados para serviços especializados e orientações repassadas para o atendente do Samu. Serão pagos R$ 50 por cada tele-eletrocardiograma.

Risco

8.384 enfartes foram registrados na Região Metropolitana de São Paulo em 2010, o maior

número de casos no País

R$ 134,4 mi serão usados para custear dois medicamentos incluídos no tratamento da doença até 2014