Governo lançará órgão de combate ao crime organizado Com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, e do procurador-geral da República, Roberto Gurgel, o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, lança na próxima segunda-feira a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp), a mais nova arma da União para o combate ao crime organizado no País. O objetivo do novo órgão, segundo Barreto, é desarticular organizações criminosas e reduzir a violência no País, a partir de ações compartilhadas envolvendo instituições do Executivo, Judiciário e Ministério Público.