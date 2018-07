Governo lançará plano safra da pesca de R$4,1 bi até 2014

O valor inclui aumento do crédito, assistência e estímulo de formação de cooperativas, disse Dilma em seu programa semanal de rádio "Café com a Presidenta". O anúncio oficial do plano deve ocorrer nesta semana, segundo Dilma.

"Nós vamos investir em pesquisa para aumentar a produtividade do setor. Combinando tudo isso, vamos tornar nossa indústria da pesca muito mais competitiva e, também, aumentar a renda das famílias de pescadores, porque muitas delas ainda vivem na pobreza", disse Dilma.

Segundo Dilma, pescadores com renda de até 160 mil reais por ano e aquicultores com renda de até 320 mil reais anuais terão acesso ao Programa de Financiamento da Agricultura Familiar (Pronaf), com acesso a linhas de crédito com juros de 4 por cento ao ano e dois anos de carência.

Dentro do plano, também está previsto que o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) comprará até 20 mil toneladas de pescado por ano dos produtores, um aumento de quatro vezes do total comprado atualmente.

