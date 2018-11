Governo libera crédito para laptop popular

O crédito faz parte do Programa Um computador por Aluno, mas estados e municípios só poderão comprar equipamentos para, no máximo, 25% de sua rede. Levando-se em conta que o governo federal só distribuiu até hoje 150 mil laptops e não tem previsão de orçamento para novas compras, a meta que dá nome ao programa deverá levar algumas décadas para ser cumprida - além de depender, na sua maior parte, da boa vontade e dos recursos de prefeituras e governos estaduais.

Chamado de ProUca, o programa, criado em 2007, teve problemas desde o início. Na primeira tentativa de licitação, o ministro da Educação suspendeu a compra por considerar que o preço pedido pelas empresas estava muito acima do que o governo poderia pagar. Na época, a expectativa era de US$ 100 por equipamento, mas as melhores propostas estavam em R$ 1.000.

Uma segunda tentativa, em dezembro de 2008, parou duas vezes. Na primeira, o Tribunal de Contas da União questionou os critérios da licitação. Liberado em janeiro, o processo parou novamente em março porque a empresa que ofereceu o menor preço questionou os testes que constataram que o equipamento tinha desempenho ruim. Quando a compra foi feita, 150 mil computadores foram distribuídos para alunos de 300 escolas públicas.

O equipamento que poderá ser comprado é o mesmo adquirido pelo MEC e custa de R$ 344,18 a R$ 376,94.