Governo libera crédito para laptops para estudantes O governo federal liberou hoje uma linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para que Estados e municípios comprem laptops para estudantes das suas redes de ensino. O crédito faz parte do Programa "Um computador por Aluno", mas Estados e municípios só poderão comprar equipamentos para, no máximo, 25% dos seus estudantes.