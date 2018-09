Governo libera FGTS em locais atingidos por chuvas O governo federal publicou hoje decreto autorizando titulares de contas do Fundo de Garantia do Tempo do Serviço (FGTS), que moram em cidades de Alagoas e Pernambuco atingidas por fortes chuvas na últimas semanas, a fazer saques no fundo. De acordo com o decreto, será possível sacar o total do saldo.