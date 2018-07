Governo libera R$ 10 mi para ações emergenciais no Rio Depois de se reunir com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, o vice-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, anunciou, no Palácio do Planalto, que o governo federal liberou emergencialmente R$ 10 milhões para socorrer as vítimas dos estragos das chuvas da semana passada, que deixou pelo menos três mortos. Na reunião, Pezão informou que somente no início de janeiro será possível concluir um balanço dos estragos com o volume de recursos necessários para a realização de obras nas cidades. A estimativa, no momento, é de que serão necessários, no mínimo, R$ 150 milhões.