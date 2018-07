Governo libera R$ 464 milhões para capitais nordestinas O Ministério das Cidades aprovou a liberação de R$ 464 milhões para obras de água e esgoto em três capitais nordestinas: Fortaleza (CE), João Pessoa (PB) e Aracaju (SE). Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 26, as obras estão inseridas na segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).